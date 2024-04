Le Conseil de la Concurrence a décidé, sur rapport de son rapporteur général incluant des indicateurs sur de sérieux soupçons de pratiques anticoncurrentielles au niveau de la distribution de thon en conserve dans des grandes et moyennes surfaces commerciales, «de se saisir d’office et de mener des enquêtes judiciaires à ce sujet, avec l’intention d’y faire face si ces pratiques sont établies», lit-on dans un second communiqué publié, samedi soir par le Conseil.

En vertu de l’article 15 de la loi n°36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, habilite le Conseil de la Concurrence à se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles et ce, dans le cadre des prérogatives du Conseil dans la préservation de l’équilibre général de l’économie, du marché et du bien-être des consommateurs.