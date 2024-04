L’indice de référence de la Bourse de Tunis, « Tunindex » s’est rétabli ces dernières semaines enregistrant une hausse de 2% depuis le début de l’année 2024, a indiqué le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun.

Dans une entrevue vidéo accordée à l’Agence TAP, il a ajouté que la plupart des indices boursiers mondiaux connaissent une baisse au début de chaque année.

Et d’expliquer que le Tunindex qui débute l’année sur une trajectoire baissière a enregistré par la suite une progression avec la publication des indicateurs financiers des sociétés cotées et la distribution des dividendes puis il a régressé de nouveau jusqu’à la reprise de son rythme haussier avec l’amélioration des portefeuilles des sociétés et des banques cotées.

Sahnoun a souligné que l’indice boursier enregistre actuellement une progression et ses pertes cumulées ont baissé depuis le début de l’année 2024.

Pour le responsable, cette performance peut s’améliorer, d’autant plus que les investisseurs attendent la publication des résultats financiers de l’année 2023 et la tenue des assemblées générales pour distribuer les bénéfices.

Evoquant la possibilité que le Tunindex franchisse la barre des 9.000 points, le responsable a affirmé que l’indice de référence de la Bourse de Tunis peut atteindre ce niveau mais ceci reste tributaire de la situation économique et de la performance des sociétés cotées