Un espace de formation aux métiers d’art, un studio de photographie, une salle de conférence, un café artistique, un auditorium, une galerie d’art polyvalente, des espaces de coworking, sont les principaux espaces multifonctionnels inscrits au programme d’aménagement envisagé pour la création d’un pôle d’activités selon une approche visant à préserver l’importance historique et culturelle de l’église et le presbytère “Sainte-Croix”, un édifice architectural datant du 17ème siècle, situé à la médina de Tunis.

La conception de ce projet de rénovation proposé pour l’exploitation des espaces dans des environnements propices à l’accueil et à la programmation d’activités d’intérêt artistique et culturel, a fait l’objet d’une séance de travail présidée par Slimane Golli, secrétaire Général de la municipalité de Tunis chargé de la gestion des affaires municipales, qui a permis de discuter du programme de travail à mettre en œuvre à court terme afin que ce nouveau noyau culturel soit fonctionnel, a informé la municipalité de Tunis sur sa page.

Du point de vue adaptation et préservation, le projet proposé met l’accent sur sur la conservation et la mise en valeur des éléments architecturaux clés de l’église tels que les vitraux, les arches, et les éléments décoratifs, afin de préserver son charme historique. Du point de vue aménagement flexible, l’approche est de concevoir cet aménagement qui respecte la structure originale de l’église tout en permettant diverses utilisations créatives de l’espace.

Les nouveaux espaces multifonctionnels concernent notamment l’intégration d’espaces de coworking offrant des postes de travail flexibles, des salles de réunion et des espaces de collaboration pour les indépendants, les entrepreneurs et les artistes ainsi que l’aménagement d’espaces événementiels adaptés à l’accueil d’événements, d’ateliers, d’expositions, et de performances artistiques et culturelles.

Ce programme intervient après une première phase de restauration et de réhabilitation du grand édifice architectural pour en faire un Centre méditerranéen des arts appliqués, dont l’objectif principal, en vertu d’un protocole d’accord signé le 16 mai 2007 entre les gouvernements tunisien et italien, est la création d’un noyau culturel et d’un centre de formation dans le domaine des arts appliqués, qui sert d’un lieu d’exposition muséographique, de formation des métiers d’arts et d’animation culturelle (spectacles du musiques, théâtre etc. … ).

La clôture des travaux de restauration et la réouverture de l’ancien Presbytère a eu lieu le 3 octobre 2017. Le projet de restauration est mis en oeuvre par la municipalité de Tunis et l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) dans le cadre de la coopération italo-tunisienne, avec le soutien de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.