Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise, du 12 au 16 mai 2024, une mission multi-sectorielle au Sénégal, au profit des professionnels exerçants dans les activités de BTP et matériaux de construction ; de l’agriculture et l’agroalimentaire ; des industries pharmaceutiques ; du pétrole et de gaz ; des TIC…

Cet évènement sera une occasion incontournable, pour les chefs d’entreprises tunisiens, pour explorer de nouvelles opportunités d’affaires et nouer des partenariats stratégiques avec leurs homologues sénégalais, note le CEPEX, dans un communiqué.

Il sera aussi une opportunité, aussi, pour rencontrer des acheteurs potentiels et de découvrir les dernières tendances du marché sénégalais.

Le Sénégal est l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique subsaharienne, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 6%. Il offre des opportunités d’investissement et d’exportation dans divers secteurs clés, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, les infrastructures, l’énergie, le secteur de santé…

Les entreprises qui souhaitent participer à cette mission sont appelées à s’inscrire, via ce lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/202 , avant le 12 avril 2024.