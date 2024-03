Le Métro de Gaza : Une pièce solidaire pour la Palestine à Tunis Théâtres du Monde

A l’occasion de la Journée internationale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, la salle du 4ème Art à Tunis, a abrité, mercredi soir, l’ouverture de la deuxième édition de la manifestation « Tunis Théâtres du Monde », organisée par le Théâtre National Tunisien (TNT).

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des affaires culturelles Moncef Boukthir , ainsi qu’une pléiade d’artistes et d’hommes de théâtres.

A cette occasion, un hommage a été rendu au metteur en scène Anouar Chaafi qui a fait la lecture du message de la Journée internationale du théâtre 2024 “L’Art c’est la Paix”. Ce message rédigé par l’auteur dramatique et romancier norvégien Jon Fosse, lauréat du prix Nobel de littérature 2023, a été traduit dans plus de 50 langues. La version arabe a été traduite par Anouar Chaafi qui est un ancien directeur du TNT.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Moncef Boukthir a déclaré que le théâtre est un acte humanitaire renouvelé par excellence et un art au service des causes humanitaires et les valeurs sociales sans distinction aucune entre les individus ». “C’est ce qui a fait du théâtre un art éternel, libre de toute restriction », a-t-il ajouté.

Evoquant la situation dans les territoires palestiniens occupés, le ministre a souligné que « cette Journée mondiale du Théâtre coïncide avec une situation délicate dans la bande de Gaza et une tragédie humanitaire où les rôles sont répartis entre une entité usurpatrice qui continue à tuer des innocents désarmés et un peuple assez patriotique qui a écrit une épopée par sa lutte et dessiné sa victoire avec le sang des martyrs. »

“Il est important de réfléchir à l’essence même des créations réalisées dans le cadre de cet art noble et au service des questions humanitaires, en particulier le droit des peuples à l’autodétermination et à vivre dans des conditions de sécurité et de paix », a estimé le ministre. Il a souligné « la nécessité de se connecter à la réalité humaine et de concevoir des œuvres artistiques qui contribuent au raffinement des sociétés à travers des valeurs et une esthétique qui éclaire les esprits, affine les goûts et nourrit les âmes. » Pour sa part, le directeur général du TNT, Moez Mrabet, a qualifié le théâtre d’« outil magique dont le bon usage pourrait insuffler de la grandeur dans la vie des peuples ».

« Il a déclaré que les artistes tunisiens célèbrent le théâtre et sont pleinement conscients que leurs créations constituent une tentative en faveur des causes justes et la paix dans le monde ».

« Cette année, la Journée Internationale du Théâtre est célébrée dans une conjoncture dominée par une sensation d’oppression et d’impuissance devant ce qui se passe à Gaza transformée en un grand théâtre d’une tragédie humaine dans toutes ses dimensions profondes », a-t-il fait savoir. Il a encore parlé du rôle du 4ème Art « en faveur des valeurs d’amour, de paix et de la beauté et l’édification pour un monde meilleur. »

En solidarité avec Gaza, une pièce produite par le Théâtre de la Liberté de Jénine, “Le Métro de Gaza » a été interprétée, après la fin de la cérémonie officielle.

Cette coproduction entre la Palestine et la Suisse dans un texte cosigné Khawla Ibraheem avec le metteur en scène Hervé Loichemol d’après une œuvre artistique de Mohamed Abusal, est née à partir d’une résidence à Paris, où Mohamed Abusal, artiste plasticien gazaoui, a imaginé Metro à Gaza, une installation multi-supports qui donne à voir un réseau souterrain qui relierait la Bande de Gaza à la Cisjordanie.

Portée par des interprètes palestiniens, elle voit le jour au Freedom Theatre du camp de réfugiés de Jénine (Cisjordanie), puis jouée en 2022 une dizaine de fois en Palestine, prévoyant une tournée théâtrale en Europe afin de diffuser de par le monde les récits et les rêves des Palestiniens et particulièrement de ceux de Gaza.

La manifestation « Tunis Théâtres du Monde » se tient du 27 mars au 2 avril, au 4ème art, au Théâtre Halfaouine et au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef. Au line-up, une sélection 11 pièces qui représentent la Palestine, la Suisse, le Koweit, la Russie et la Tunisie.

En parallèle avec l’ouverture de « Tunis Théâtres du Monde », la Cité de la Culture a abrité, mercredi soir, une manifestation baptisée “La Nuit du Théâtre à la Cité” qui s’est poursuivie jusqu’à l’aube.

La Journée mondiale du théâtre date de 1962 et est célébrée par les Centres Nationaux de l’Institut international du théâtre (ITI) qui existent dans une centaine de pays du monde. Créé en 1948, à l’initiative de l’UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre, l’ITI est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles, de consultation et d’association, auprès de l’UNESCO.

Le 27 mars de chaque année, les artistes de la scène dans le monde entier célèbrent la Journée mondiale du théâtre dans le cadre d’événements qui mettent le théâtre au cœur de leurs actions pour la paix et en faveur d’un monde plus stable.