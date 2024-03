Dans le cadre des soirées “Layali Ramadan 2024”, la médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) présente un nouveau rendez-vous artistique “Les imaginaires” avec l’artiste visuelle Bochra Taboubi.

“Les imaginaires” est une série d’ateliers destinés au jeune public (à partir de 10 ans) s’étalant sur quatre séances mensuelles de mars à juin 2024.

La première séance intitulée “Techniques de création des mondes imaginaires – Expérimentations – Dessin” aura lieu le samedi 30 mars à 21h00 à l’Institut français de Tunisie (IFT). Il s’agit d’un atelier de création de livre d’artiste, mêlant dessin, collage et texte graphique pour des récits narratifs et visuels autour des mondes imaginaires et de chimères.

Bochra Taboubi est artiste visuelle et designer de produits. Diplômée de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, elle s’intéresse aux formes organiques, au biomimétisme et à la relation entre l’homme et la nature. Elle travaille principalement sur la vie artificielle avec des créatures fictives pour inventer son propre répertoire fabuliste qui questionne les problèmes humains. Son travail a été présenté à Konstfack (Stockholm), au collectif Foreign Objekt (Californie), au festival Die Angewandte (Vienne), au festival “Tashweesh”, au Goethe Institut Tunesien (Tunis), au festival international d’Art féministe “Chouftouhonna” (Tunis), à la Bibliothèque nationale (Tunis) et au festival “Utopies visuelles” (Sousse).