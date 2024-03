La Tunisie participe au Salon “GLOBAL INDUSTRIE 2024” du 25 au 28 mars 2024 au Parc des Expositions de Villepinte à Paris, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX).

Pour cette édition de 2024, le pavillon national tunisien occupe une superficie, de 93 m2, répartie entre le CEPEX et huit entreprises du secteur des Industries Mécaniques et Électriques.

“Cette participation revêt une importance stratégique, constituant une plateforme exceptionnelle pour explorer de nouveaux marchés, échanger avec des acteurs majeurs de l’industrie et découvrir les dernières avancées technologiques, à travers les divers univers thématiques du salon, des opportunités de partenariats et de collaborations émergent, allant de l’assemblage à la fabrication additive, en passant par la plasturgie et la mécatronique”, indique, mardi, le Cepex.

GLOBAL INDUSTRIE 2024 compte 2300 exposants, dont 25% sont des entreprises internationales venues de 34 pays, répartis dans 15 secteurs industriels.

Ce salon qui devrait accueillir 40 000 visiteurs, a pour objectif de rassembler l’écosystème industriel, de présenter les solutions et innovations dans tous les domaines de l’industrie manufacturière, et d’inspirer les industriels en quête d’innovations.

Selon le Cepex, le secteur des Industries Mécaniques, Électriques et Électroniques constitue la principale force motrice des exportations tunisiennes, représentant 46% des exportations totales du pays.

Les exportations de ce secteur sont passées de 24 494,2 millions de dinars en 2022 à 28 388,7 millions de dinars en 2023, enregistrant une croissance de 16%, et le taux de couverture est passé de 81,45% en 2022 à 92,57% en 2023, amenant la balance commerciale de -5579,4 millions de dinars à -2276,4 millions de dinars, et montrant ainsi une amélioration de l’ordre de 60%.

Les dix principaux marchés de la Tunisie pour le secteur des Industries Mécaniques et Électriques sont, avec leur part respective : la France (31%), l’Allemagne (22,9%), l’Italie (15,8%), l’Espagne (3%), la Libye (2,5%), le Royaume-Uni (2,3%), l’Algérie (2,2%), la Pologne (2,1%), l’Autriche (1,8%) et le Maroc (1,5%).

Depuis la création de ce salon en 1977, initialement connu sous le nom de MIDEST (Salon de la Sous-traitance), et rebaptisé GLOBAL INDUSTRIE, la Tunisie y a maintenu sa présence et en a même été l’invitée d’honneur en 2014.