Le ministre chargé de la gestion du ministère des affaires culturelles Moncef Boukthir a effectué lundi matin une visite d’inspection à plusieurs monuments historiques à la médina de Tunis en l’occurrence “la Caserne El Attarine” “La médersa Asfouria” , “la medersa hamzia”, “La Khaldounia” et à l’espace Diwan où il s’est informé de l’état d’avancement des travaux de restauration.

Le ministre a souligné à cette occasion la nécessité de parachever les travaux de restauration et de réaménagement en veillant à préserver le cachet architectural de ce legs important de l’histoire de la Tunisie et ce, grâce à l’intervention des spécialistes parmi les ingénieurs d’architecture, les spécialistes du patrimoine, les décorateur et les ingénieurs en éclairage etc en vue de mettre en valeur ces lieux dont le nom est lié à un grand nombre de figures et de personnalités nationales durant l’histoire ancienne et contemporaine de la Tunisie.

Par ailleurs et à la lumière de certains dépassements constatés dans des constructions n’ayant pas respecté les spécificités architecturales, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de trouver des solutions urgentes pour préserver les monuments historiques dans la médina de Tunis.

Il a appelé les différentes institutions relevant du ministère à savoir l’Institut National du Patrimoine( INP) et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (Amvppc) à assurer la coordination en vue d’offrir les ressources matérielles et humaines nécessaires.

Moncef Boukthir a également appelé à exploiter les nouvelles technologies dans ce sens afin d’attirer les enfants et les jeunes vers ces lieux dès lors qu’un bon nombre de ces espaces se trouve aux alentours d’établissements éducatifs.