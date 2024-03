Le ministre des Affaires Etrangères Nabil Ammar a reçu, lundi le représentant du Gouvernement Coréen et directeur exécutif du Sommet Corée-Afrique Jung Kihong, en visite de travail en Tunisie, les 24 et 25 mars 2024.

Au cours de cet entretien, le ministre a mis en exergue les relations privilégiées établies entre la Tunisie et la République de Corée et le caractère concret des programmes de coopération bilatérale qui cadrent avec les priorités tunisiennes, notamment l’investissement et la bonne gouvernance.

Il a souligné la volonté de la Tunisie de poursuivre le développement de ces projets et leur diversification, tant au niveau bilatéral que triangulaire (Corée-Tunisie-Afrique).

Nabil Ammar a, dans ce sens, mis en avant l’importance de la coopération multilatérale et du développement de partenariats gagnant-gagnant, tel que le Partenariat Corée-Afrique, affirmant la détermination de la Tunisie à y contribuer activement.

Pour sa part, le responsable coréen a salué les relations historiques solides entre la République de Corée et la Tunisie et réitéré l’engagement de son Gouvernement à continuer à soutenir la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines prioritaires de développement.

Il a relevé que son pays compte sur une participation de haut niveau de la Tunisie au Sommet Corée- Afrique, qui se tiendra à Seoul, les 4 et 5 juin 2024.