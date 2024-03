De culture maison Ennakl Automobiles challenge ses équipes avec des ‘’incentives’’ dédiés. L’auto injection de ‘’Grinta’’ allume le moral des troupes. Dans le secteur Autos, il est de bon usage d’appuyer sur le champignon afin de mener la course. Bonne consigne de conduite managériale.

Ennakl a récemment organisé son meeting annuel devenu rendez-vous rituel. Comme de coutume la société a réuni le personnel du siège et les dirigeants des agences de son réseau. Ce ‘’nice gathering’’ s’est déroulé dans un hôtel à Hammamet. Détente et…travail ! Le management suit en cela la devise de Bill Gates qui répétait à satiété à ses collaborateurs : ‘’Loin du bureau, OUI., loin du boulot, NON !’’. Pas de doute les leaders savent communiquer entre eux.

Le goût de la performance

A cette période de l’année la société fait les comptes. Elle dresse le bilan des réalisations de l’exercice 2023. Et c’est l’occasion d’oscariser les plus méritants. Garder le mental ‘’Grand Prix’’ appelle à stimuler les écuries ! Et dans le même temps Ennakl aiguise sa feuille de route pour 2024. Le Management s’y prend bien. Doper le moral du personnel pour mieux le motiver à atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Ah ! L’auto allumage pour donner l’étincelle, ça gaze ! Dans le secteur, pour garder vive allure, il faut être toujours, vent debout, sur le départ de la course. Ainsi donc Ennakl a dressé le podium pour les trois principales catégories de l’activité. L’on a donc récompensé les meilleures performances de ventes des véhicules neufs. Et dans l’ordre de succession arrivent les meilleures performances de vente de pièces de rechange. Et enfin vient le meilleurs Service Après Vente (SAV). Et la moisson de trophées a été conséquente. L’ambiance était à son comble.

Le Management Global

Avoir le souci de ressourcer les Ressources Humaines à la culture de la performance est un acte de management avisé. Réunir tout le personnel est à la fois un exercice de ‘’Brain and Crowd Storming’’. Cela fait carburer l’ensemble. Il faut bien se dire que l’entretien de la force de vente est le premier élément de la force de frappe en libre concurrence. Mesurer les performances est un marqueur d’efficacité. Ennakl focalise en premier sur la vente de véhicules et c’est bien naturel. Il s’agit bien de la principale composante d’activité de l’enseigne. Et elle s’intéresse à son corollaire, son pendant naturel à savoir la vente des pièces de rechange d’origine. Il faut convenir que c’est le complément de bonne sécurité pour ses clients. Et enfin elle donne l’importance qui lui revient au SAV. C’est un élément qui renforce le contrat de confiance qui finit par s’établir entre l’enseigne et sa clientèle. S’obliger à un objectif qualité est du meilleur effet marketing.

Ennakl s’engage sur la voie de la qualité en adoptant le management holistique. C’est le courant le plus moderniste en la matière car il privilégie un soin global de l’ensemble des composantes de l’activité de l’entreprise. C’est sans doute un clin d’œil de l’enseigne à ses clients. Il s’agit d’un signal fort pour faire durer leur relation. Quoi de mieux que de s’allier à une marque qui travaille à vouloir rester en tête.