Le duo “Jadhb” (attraction) avec Mariem Hamrouni au chant et les compositions électroniques du sound design et le groove de Mohamed Barsaoui, donnera trois concerts “Willia”, titre de leur projet musical où les sonorités primitives, voire mystiques seront au rendez-vous : le 28 mars dans le cadre de la 12ème édition du Festival “Layali Slimania”, le 31 du mois pour un concert sortie d’EP “Willia” à la station d’art B7L9 et le 19 avril 2024 à l’occasion du congrès “Paroles D’âme”.

Présenté aux Journées Musicales de Carthage (JMC 2023), le spectacle, inspiré de l’univers de la hadhra et du soufisme, se présente comme un mélange bien métissé du folk spirituel et de musique électronique guidé par les sons du didgeridoo, considéré come l’un des plus anciens instruments à vent du monde. “Willia”, un projet entamé il y’a deux ans, est une aventure créative née d’une quête à la découverte de nouvelles sonorités où des sons frais, profonds et méditatifs sont inspirés des musiques spirituelles.

Né en 2021, le groupe «JATHB», s’est démarqué par une identité sonore où l’exploration spirituelle intérieure est guidée notamment par les vibrations de l’instrument Didgeridoo et l’harmonie vocale pour livrer une performance acoustique qui réinvente les spectacles de scène immersive en proposant un voyage inédit dans l’espace et le son à travers les différentes facettes de la culture soufie en Tunisie.