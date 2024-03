Le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Ayman Rafi a appelé le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, à renforcer l’infrastructure dans le secteur industriel dans le gouvernorat de Gabès afin de favoriser l’attraction des investissements créateurs d’emplois.

Il déploré, dans une déclaration à la TAP, le grand retard accusé dans le lancement du projet d’aménagement de la zone industrielle de Hamma qui a fait perdre à la région plusieurs opportunités d’investissement, a-t-il dit.

Il a appelé le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie à soutenir la société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès, et de traiter sa situation financière pour qu’il puisse entreprendre l’aménagement de la zone industrielle de la nouvelle Matmata prisée par les investisseurs.

Rafi a également appelé le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie à aménager l’infrastructure et à mettre en oeuvre la technologie nécessaires pour attirer les entreprises d’intelligence artificielle soulignant que la région de Gabès comprend un important pôle universitaire qui compte chaque année des centaines de diplômés dans des disciplines liées à l’innovation et à l’industrie de l’intelligence artificielle qui sont contraints de chercher un emploi hors de la région.

Il a souligné la nécessité d’accorder au gouvernorat de Gabès l’intérêt nécessaire dans la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation afin de l’aider à changer son modèle de développement actuel basé sur l’industrie chimique.