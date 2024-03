Soixante (60) plans d’aménagement urbain ont été approuvés dans plusieurs communes tunisiennes relevant de divers gouvernorats du pays, conformément aux dispositions du décret gouvernemental du 25 novembre 2020, a annoncé le ministère de l’Equipement, mercredi, dans un communiqué.

Ce décret fixe les procédures de coordination entre les administrations centrales, les services extérieurs du ministère ainsi que les entreprises et établissements publics et les communes, en matière d’élaboration ou de révision des plans d’aménagement urbain et de leur approbation.

Par ailleur, une équipe de l’administration centrale, présidée par le directeur général de l’urbanisme, Abderrazek Chiha a été chargée par la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani, d’assurer le suivi de l’élaboration ou de la révision des plans d’aménagement urbain. Cette équipe est chargée aussi d’effectuer des visites régulières à toutes les régions du pays pour assister aux réunions entre représentants des communes, parties concernées et gouverneurs.

Ces réunions ont pour objectif d’examiner les études de plans d’aménagement urbain et les difficultés qui entravent leur avancement en vue d’accélérer leur approbation.

Le ministère de l’Equipement a appelé, à cet effet, toutes les communes à hâter la réalisation des études concernant ces plans d’aménagement urbain “pour booster l’investissement, réaliser le développement durable et d’améliorer le paysage urbain”.