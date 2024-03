L’institut national de la météorologie (INM) annonce la mise en place d’une carte de veille et d’un programme d’alerte précoce et de collecte des données, au moment où la Tunisie se prépare à célébrer la journée météorologique mondiale prévue le 23 mars de chaque année.

L’INM souligne que le système des données acquis récemment, dans le cadre d’un projet stratégique, porte sur la rénovation du réseau d’observation de surface des éléments climatiques, sachant que l’institut poursuit la réalisation du programme intégré de lutte contre les catastrophes naturelles.

Le programme a pour objectif de consolider les structures actuelles et l’amélioration des échanges avec les différents intervenants dont l’office national de la protection civile (ONPC) et le ministère de l’agriculture.

L’organisation météorologique mondiale (OMM) a choisi le thème “En première ligne de l’action climatique”, pour célébrer cette année la journée météorologique mondiale, qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la création de l’INM.

La Tunisie a démarré l’observation des données météorologiques depuis 1885 à travers l’installation d’une unité de mesure des pluies et des données climatiques à la Saida Manoubia (gouvernorat de la Manouba).

Pour célébrer son cinquantenaire, l’INM organise une journée ouverte, le 21 de ce mois, afin de présenter le matériel exploité dans l’observation météorologique et des prévisions climatiques, ainsi qu’en astronomie et séismes en plus des systèmes informatiques exploités pour traiter et échanger les données.