Les athlètes tunisiens ont offert à la Tunisie quatre nouvelles médailles d’or, 9 argent et 3 bonze, mardi, lors des 13e Jeux Africains organisés dans la capitale ghanéenne, Accra.

Les haltérophiles tunisiens se sont taillé la part du lion en décrochant deux médailles d’or, 5 argent et 1 bronze.

Les deux médailles d’or ont été l’oeuvre de Hamza Ben Amor (81 kg) à l’épaulé-jeté et au total. Ce dernier a également obtenu la médaille d’argent de l’arraché tandis que ses compatriotes Chayma Rahmouni (64 kg) et Jawaher Guesmi (71 kg) ont remporté chacune trois médailles d’argent.

Slim Bechini a pour sa part obtenu la médaille de bronze à l’arraché de la catégorie 89 kg.

Aux épreuves de judo, Oumaima Bdioui (-48 kg) et Rahma Tibi (-52) se sont, de leur côté, offert le métal précieux, tandis que Fraj Dhouibi (-60 kg) et Aziz Harbi (-66 kg) se sont adjugé l’argent de leur catégorie respective. Chayma Sidaoui (-57 kg) et Mariem Jmour (81 kg) se sont, quant à elles contentées de la médaille de bronze.

Grâce à ces performances, le total des médailles tunisiennes s’élève, après neuf journées de compétitions, à 43 médailles (6 or, 18 argent et 19 bronze), derrière l’Egypte qui domine le tableau des médailles avec 53 or, 21 argent et 25 bronze), le Nigeria (22 or, 10 argent, 16 bronze), l’Algérie (8 or, 23 arent, 25 bronze) et l’Afrique du Sud (18 or, 17 argent et 31 bronze).