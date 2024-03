La sélection tunisienne d’escrime a ajouté deux nouvelles médailles de bronze à son actif à l’occasion du championnat d’Afrique des jeunes, catégories cadets et juniors (filles et garçons), qui se déroule au Caire en Egypte jusqu’au 7 mars en cours.

Les deux nouvelles breloques de bronze ont été décrochées par Aicha Bouajina et Eya Rouatbi dans la spécialité du Sabre chez les juniors.

La Tunisie totalise ainsi 7 médailles (1 or, 1 argent et 5 bronze), après la distinction de Nourane Bchir (Fleuret cadets) médaillée d’or et Mohamed Ali Foucha (Fleuret cadets), médaillé d’argent.

Les précédentes médailles de bronze ont été remportées chez les cadets, respectivement par Yasmine Souissi (Fleuret), Rania Ferjani et Aicha Bouajina (sabre).