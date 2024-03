Une conférence sur le thème «Le profane et le sacré. Régulation juridique des mœurs et de la morale publique» sera organisée, le lundi 4 mars, au palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, « Beit al-Hikma » à Carthage-Hannibal.

Elle sera donnée par le Marocain Azelarabe Lahkim Bennani, professeur de philosophie du langage et de philosophie contemporaine à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Fès. Le conférencier s’attèlera à expliquer comment le droit a été mis à contribution comme instrument de promotion des bonnes mœurs – les bonnes mœurs étant conceptuellement insaisissables.

La puissance de la norme juridique pour cautionner l’existence des bonnes mœurs et mettre en place des dispositifs de répression et de censure des mauvaises mœurs. Et, par ailleurs, l’impuissance de la norme juridique à définir le contenu des bonnes mœurs autrement qu’en empruntant à la religion, à la morale ou au sens commun. Impuissance à laquelle s’ajoute une autre : contenir l’inexorable libéralisation des mœurs dans les sociétés contemporaines dont elle se borne à prendre acte.

Prévu à partir de 10h.30, l’événement aura lieu à l’initiative du Département des Etudes islamiques de « Beit al-Hikma ».