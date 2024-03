Lancement du projet “Massari” : 2 ans de soutien à la scène culturelle tunisienne

« Massari, Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle » est un projet de 2 ans (2024-2025) dont le lancement aura lieu le mercredi 6 mars à 17h, au siège de l’Institut français de Tunisie (IFT).

Ce projet de soutien à la scène culturelle tunisienne sera réalisé en partenariat entre l’IFT et six organisations culturelles tunisiennes, L’Art Rue, Al Badil, Echos cinématographiques, Minassa, le Syndicat des libraires et distributeurs importateurs et exportateurs du livre (SLDIEL), Safahat.

Il a pour objectifs de soutenir la scène culturelle tunisienne à travers la formation artistique dans les secteurs des arts de la scène, du livre, du cinéma et du numérique. Les partenaires proposeront 36 formations sur des thématiques permettant une montée en compétences pour les professionnels de la culture sur 3 axes : artistique, administratif et technique.