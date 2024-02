Plus de 650 mille titres sont exposés à la 28ème édition de la Foire internationale du livre de Mascate et toutes publications et ouvrages sont autorisés dès lors que la politique intérieure et extérieure du Sultanat d’Oman est respectée, et que ces livres ne soient une atteinte au Divin ni une source de dérives sectaires, a souligné Ahmed Ben Saoud Raouahi directeur de l’édition 2024 dans un entretien avec la correspondante de l’agence TAP.

En ce qui concerne la présence tunisienne à cette édition, il a relevé qu’en vertu d’une convention de partenariat entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, le ministère tunisien des affaires culturelles affiche pour la première fois sa participation à la Foire, axée cette année sur la diversité des contenus et sur l’intelligence artificielle compte tenu de son impact sur l’industrie du livre et de la culture. Ces axes, a-t-il mentionné, et qui sont les principales orientations de cette 28ème édition, se traduisent par une panoplie d’applications numériques mise à la disposition des visiteurs pour leur permettre de découvrir au mieux les différentes composantes de la foire.

Répondant à une question concernant le choix de mettre à l’honneur des régions du Sultant d’Oman au lieu de pays, il a expliqué que cette approche a été adoptée par la direction de la Foire depuis 2015 après l’inscription de la ville de Nizwa sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. D’ailleurs, le choix de Nizwa en tant qu’invitée d’honneur de la foire a été largement apprécié par les visiteurs, a-t-il mentionné. Cela dit, a-t-il rétorqué, la direction veillera au cours des prochaines éditions à programmer des pays arabes et étrangers en tant qu’invités d’honneur.

Ahmed Ben Saoud Raouahi a mis l’accent sur l’importance de la présence de la Palestine cette année dans la foire à travers diverses manifestations et activités autour de la cause palestinienne.