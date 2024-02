Le ciel sera nuageux ce mercredi 21 février, avec des précipitations attendues sur plusieurs régions du pays. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des pluies éparses, parfois orageuses et localement intenses, accompagnées de chutes de grêle dans des zones limitées.

Nuages et précipitations :

Le Nord, le centre-est et le sud du pays seront les plus touchés par les précipitations.

Les pluies tomberont de manière intermittente et pourront être localement intenses.

Des chutes de grêle sont possibles dans certaines zones.

Vent et mer :

Le vent soufflera du nord, assez fort à fort près des côtes est et sur les hauteurs.

Il sera modéré à faible sur le reste du pays.

La mer sera agitée au nord et houleuse à très agitée sur les côtes est.

Températures :

Les températures maximales oscilleront entre 15 et 21°C.

Elles seront aux alentours de 12°C sur les hauteurs ouest.