Le ciel sera parfois densément nuageux ce mardi 20 février en Tunisie, avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord du pays. Ces précipitations concerneront ensuite localement le centre et le sud-est l’après-midi.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest, relativement fort à temporairement fort de 40 à 60 km/h sur le nord et le centre. Il sera plus faible à modéré, de 15 à 30 km/h, sur le reste du pays.

La mer sera très agitée dans le nord, à houleuse dans la zone de Serrat et agitée sur le reste des côtes. Le Golfe de Gabès sera la seule exception, avec une mer peu agitée.

Les températures connaîtront une légère baisse dans le nord et les hauteurs. Les maximales varieront entre 12 et 18 degrés Celsius. Elles resteront stables entre 18 et 23 degrés Celsius dans le reste du pays.