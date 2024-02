L’Office des Céréales a obtenu la certification ISO 9001 (version 2015), une norme reconnaissant le succès d’une entreprise en matière de système de management de la qualité. Cette certification couvre l’ensemble des activités principales de l’office, notamment l’importation de céréales, l’achat de céréales locales et la gestion des stocks dans l’ensemble de ses structures centrales et régionales, a indiqué la présidente directrice générale de l’Office, Saloua Zouari.

Elle a précisé que cette certification vient d’être délivrée le 12 janvier 2024, par l’organisme de certification “AFAQ AFNOR INTERNATIONAL”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a souligné que “cette reconnaissance témoigne de l’engagement et du travail acharné de tout le personnel de l’Office dans le but d’incarner la culture de qualité, améliorer l’efficacité et le rendement et mieux gérer le système céréalier en Tunisie”.

L’ISO 9001 est une norme de management de la qualité reconnue dans le monde entier. Elle aide les organismes de toutes tailles, quelle que soit le secteur, à améliorer leurs performances, à répondre aux attentes de leurs clients et à démontrer leur engagement en faveur de la qualité.

Plus d’un million de sociétés, dans 180 pays, à travers le monde sont certifiées conformes à cette norme.

“AFAQ AFNOR International” est un Organisme de Certification opérant en Tunisie depuis 1995 et accrédité par l’instance du TUNAC (le Conseil national d’accréditation en Tunisie). Il dispose d’un pôle “Développement des compétences” agrée en Tunisie depuis 2008.