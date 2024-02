L’international tunisien, Salah Mejri, a annoncé officiellement vendredi qu’il prenait sa retraite à l’âge de 37 ans après une carrière riche en succès et en titres sur le plan local et continental.

Mejri a évoqué sa carrière et les circonstances qui l’ont poussé à prendre sa retraite à l’occasion d’une conférence de presse tenue dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis, en présence du président de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB) Ali Benzerti et du sélectionneur national Mehdy Mary.

Le basketteur a, par la même, fait savoir que sa décision de se retirer du basket-ball remonte à un bon laps de temps, notamment, après que la NBA l’ait contacté pour être son ambassadeur en Europe.

Il a, de ce faite, expliqué que sa carrière de joueur, longue de 20 ans, a été jalonnée de nombreux succès, que ce soit avec les clubs pour lesquels il a joué en Tunisie, en Espagne ou aux États-Unis d’Amérique.

Pour lui les moments les plus mémorables de sa carrière sont le sacre continental avec l’équipe nationale tunisienne en 2011 à Madagascar, la qualification pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, et le passage du géant espagnol Real Madrid aux Dallas Mavericks en NBA, avant de participer au Championnat du monde de 2019 en Chine.

Il a indiqué que la chance a joué un rôle important dans la réussite de sa carrière professionnelle après avoir été découvert par les responsables de l’Etoile Sportive du Sahel à l’âge de 18 ans, avant que son étoile ne commence à émerger avec l’ex-international Adel Tlatli.

En tant que directeur sportif de l’équipe nationale seniors, Mejri a souligné la nécessité d’œuvrer au développement du championnat national et à donner plus d’opportunités aux joueurs de passer professionnels en Europe, affirmant avoir perçu une différence palpable au niveau du travail et des moyens disponibles entre sa période comme professionnel au Real Madrid et le championnat national, ainsi qu’une grande différence entre ce qu’il a trouvé sur les parquets de la NBA et l’Espagne.

Il a noté que l’équipe nationale tunisienne est désormais appelée à se concentrer sur la fenêtre africaine et de renforcer ses rangs avec des joueurs de grande taille, afin de miser sur le titre africain, un titre qu’elle avait déjà remporté à trois reprises entre 2011 et 2021, tout en rappelant que les grandes capacités techniques détenues par la génération précédente, celle de Sami Husseini, Lamjed Najah et Attil Aouij n’étaient pas suffisantes pour que l’équipe brille sur le continent, vu que dépourvue de joueurs de grande taille.

Pour sa part, le président de la FTBB, Ali Benzarti, a salué la carrière professionnelle réussie de Salah Mejri, estimant que son impact restera fermement ancré dans l’histoire du basket-ball tunisien.

“Le succès de Mejri n’aurait pas été possible sans le rôle de ses entraîneurs et mentors, notant que son succès avec le Real Madrid était également un succès pour la Tunisie”, a-t-il déclaré

Benzarti a appelé la nouvelle génération de joueurs à s’inspirer de la carrière de Saleh Mejri, pour qui, la porte de la fédération restera ouverte après que ce dernier ait exprimé sa volonté d’être directeur sportif de la sélection.

Né le 15 juin 1986 à Jendouba, Saleh Mejri a joué de 2006 à 2023 pour plusieurs équipes, notamment l’Étoile sportive du Sahel, le Telenat Giannis de Belgique, l’Obradoiro d’Espagne, le Real Madrid, les Dallas Mavericks des États-Unis, les Legends Texas des États-Unis, les Flying Leopards de Chine, les Beijing Royal Fighters de Chine, le Jahraa Club du Koweït, le Beirut Club du Liban et le Kazma Club du Koweït.

Saleh Mejri a plusieurs titres à son actif, tant en club qu’avec l’équipe nationale tunisienne. Il a notamment remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec le Real Madrid lors de la saison 2014-2015 et le Championnat d’Afrique avec l’équipe nationale tunisienne lors de l’édition 2011 à Madagascar et 2021 au Rwanda.