Les judokas tunisiens ont décroché 15 médailles lors de la première journée de l’Open international de Tunis (cadets, juniors et seniors filles et garcons), organisé du 8 au 11 février à la salle de l’Ariana.

La première journée réservée aux épreuves juniors a vu les représentants tunisiens enlever 6 médailles d’or, 3 argent et 6 bronze, prenant la tête du classement du tableau des médailles devant le Khazakstan (5 or, 1 argent et 3 bronze) et l’Algérie (1 or, 6 argent et 10 bronze).

Les médailles d’or ont été l’oeuvre de Rahma Tibi (-52 kg), Chayma Sidaoui (-57 kg), Ons Romdhani (-63 kg), Maram Jmour (-70 kg), Arij Akkab (-78 kg) et Zeineb Troudi (+78 kg).

Les médailles d’argent ont été remportées par Amira Ben Ayed (-48 kg), Mariem Jmour (-57 kg) et Siwar Ben Zid (+78 kg), tandis que le bronze est revenu à Raslène Adel Trabelsi (-73 kg), Mohamed Amine Hanfi (-81 kg), Adem Kouki (+100 kg), Hayet Ayed (-70 kg), Maroua Chemkhi (-57 kg) et Walae Cherni (+78 kg).