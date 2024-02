La Tunisienne Zeineb Maghraoui (76 kg) a offert à la Tunisie sa 25e médaille, jeudi, lors de la quatrième journée des 34e championnats d’Afrique d’haltérophilie organisés à Ismailia (Egypte)et qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Maghraoui a remporté la médaille de bronze à l’épaulé-jeté de la catégorie des -76 kg en soulevant 106 kg, portant le total des médailles tunisiennes à 25 (10 or, 7 argent et 8 bronze).

Les précédentes médailles sont revenues à Chayma Rahmouni (64 kg: 3 or), Karem Ben Hnia (73 kg: 3 or), Eya Aouadi (55 kg: 2 or et 1 argent), Essra Bejaoui (55 kg : 1 or et 2 argent), Amine Bouhejba (61 kg: 1 or et 1 argent), Ayoub Salem (67 kg : 3 argent), Slim Bechini (81 kg : 1 argent), Jawaher Guesmi (71 kg : 3 bronze), Hamza Ben Amor (81 kg : 2 bronze) et Sajir Jebali (61 kg : 1 bronze).