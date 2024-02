Demeurant sur une tendance baissière, le taux d’inflation s’est replié à 7,8%, en janvier 2024, contre 8,1%, durant le mois de décembre 2023, selon une note publiée, lundi, par l’Institut National de la Statique (INS) sur “L’indice des prix à la consommation, Janvier 2024”.

Le recul de l’inflation, malgré une hausse enregistrée au mois de janvier, est dû à la décélération de la vitesse de progression des prix entre janvier 2024 et décembre 2023, comparée à la même période 2023-2022.

En janvier, les prix de l’alimentation ont augmenté de 12,1% sur un an, suite principalement, à la hausse des prix du café en poudre de 35%, des viandes ovines de 22,9%, des huiles alimentaires de 22,7%, des prix des condiments de 20%, des légumes frais de 19,3%, des viandes bovines de 14% et des prix des poissons frais de 11,9%.

S’agissant des produits manufacturés et des services, leur prix sur un an a enregistré une hausse de 6,9% en raison de l’enchérissement des matériaux de construction de 5%, des produits de l’habillement de 9,9% et des produits d’entretien courant du foyer de 7,4%.

Pour les services, la progression des prix de 5,5% sur un an, est principalement expliquée par le renchérissement des services des restaurants, cafés et hôtels de 11,1%, des services financiers de 13,8% et ceux d’assurances de 5,1%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est replié pour s’établir à 6,8% alors qu’il était à 7,1% le mois précédent.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 9,3% sur un an alors que ceux des produits alimentaires libres ont marqué un bond de 13,5% . Aussi, les prix des produits encadrés ont connu une hausse de 3% avec un enchérissement de 3,4% pour les produits alimentaires.

Les groupes «Produits manufacturés» et « Alimentaires frais » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2,6% et 2%. Par régime, le groupe «Non alimentaire libre» et celui de l’«Alimentaire libre» sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 4% et 3,1%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaire encadré » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.