Glovo, leader technologique de la livraison à la demande, a annoncé le lancement de son programme GlovoAfricaGraduate Program, une initiative visant à dynamiser le potentiel des jeunes talents africains et à forger les leaders de demain.

Dans un élan innovant pour valoriser les compétences des jeunes professionnels africains, Glovo est enthousiaste à l’idée de lancer son programme de formation pour les jeunes diplômés. Ce programme vise à attirer et former les esprits les plus talentueux du continent afin qu’ils puissent devenir les fondements de l’industrie de demain.

Le programme propose un parcours intensif de douze mois pour les jeunes tunisiens, offrant une expérience riche et variée à travers les différents secteurs stratégiques de l’entreprise. Les candidats auront l’opportunité unique de s’immerger dans des fonctions telles que les Opérations, le Quick-Commerce, le Retail Media, la Finance & Stratégie, ainsi que le Marketing.

Pour être éligible, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire dans un domaine lié à la gestion, aux sciences, et avoir entre zéro et deux ans d’expérience professionnelle. Glovo est à la recherche d’individus ambitieux, prêts à démarrer une carrière impactante et à marquer le monde des affaires de leur empreinte.

Les candidats sélectionnés pourront jouir de nombreux avantages, parmi lesquels:

Un parcours de développement professionnel accéléré sur 12 mois.

Un programme de mentorat sur mesure pour les accompagner vers l’excellence en leadership.

Des opportunités de mobilité internationale à travers sept pays africains, pour une ouverture culturelle et professionnelle sans précédent.

La possibilité d’occuper des postes variés et d’acquérir une expérience riche à travers plusieurs départements.

Un programme de formation hybride, alliant sessions virtuelles et présence physique, pour affiner leurs compétences et leur savoir.

RasheedaSedhosime, Directrice des Ressources Humaines pour l’Afrique chez Glovo, partage son enthousiasme : “Nous sommes déterminés à libérer le potentiel de notre continent en investissant dans sa ressource la plus précieuse – notre jeunesse. Le GlovoGraduate Program est la preuve de notre engagement à cultiver la prochaine vague de leaders africains. Nous sommes convaincus que ce programme sera un tremplin pour que les jeunes talents s’épanouissent, apprennent et apportent une contribution significative à notre secteur en pleine effervescence.”

Glovo s’engage à préparer l’avenir en formant ces jeunes professionnels Tunisiens et en les dotant des compétences nécessaires pour assumer des rôles de leadership au sein de l’industrie. Les candidats peuvent accéder aux détails du programme sur le site de l’entreprise: https://glovo.live/47MxWWU