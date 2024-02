Dans le cadre de son nouveau projet 2024, l’association de médiation et de valorisation du patrimoine culturel tunisien Museum Lab organise une série d’ateliers de janvier à décembre prochain au bénéfice de jeunes de profils variés et de motivations diverses pour mettre leur talent, leur enthousiasme et leur énergie à la proposition d’outils créatifs pour la mise en valeur touristique du patrimoine.

L’objectif général de ces ateliers est de contribuer à la promotion du tourisme culturel dans la région du nord-ouest grâce à une meilleure connaissance du patrimoine matériel, immatériel et naturel, à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux du patrimoine sur le territoire.

Réunis le 27 et le 28 janvier 2024 en deux groupes de travail, au café andalous de Testour et au mausolée sidi Mlayhi au Kef, les participants, informe Museum Lab, ont présenté leur idées et concepts pour la valorisation des différentes stations du circuit culturel et touristique du nord-ouest tunisien, autour de la vallée de Medjerda “Via Bagrada”.

Les principaux résultats attendus de ces ateliers sont l’élaboration d’un inventaire sélectif du patrimoine de la région, la production de supports informatifs et l’élaboration d’une carte sur laquelle figurent les stations clés identifiées par les jeunes participants.

Dans le cadre de sa stratégie de valorisation territoriale et de l’émergence de la médiation autour du patrimoine culturel en Tunisie, Museum Lab avait lancé au mois de décembre 2023 un appel à participation destiné à des jeunes résidant au nord-ouest tunisien (Kef, Siliana, Béja et Jendouba), âgés de 21 à 32 ans, souhaitant participer à des ateliers d’accompagnement permettant de renforcer leurs connaissances, développer leurs idées et acquérir des compétences afin de créer ce circuit touristique et culturel.

Ce programme d’accompagnement a pour objectif de soutenir des approches novatrices dans le secteur du tourisme culturel et de soutenir des jeunes en difficulté d’emploi, de développer chez les participants, au croisement de leur goût pour leur patrimoine, des compétences techniques et humaines, et des potentialités d’amélioration de leurs revenus dans le tourisme culturel, d’améliorer une offre de produits et d’activités culturelles dans le nord-ouest à la hauteur de besoins d’une clientèle tournée vers le tourisme régional de qualité et des demandes des opérateurs du tourisme durable. Il vise également à promouvoir l’attractivité du nord-ouest à partir de la diffusion et la communication de savoirs scientifiques contextuels.

Ce programme est réalisé avec le soutien du Projet « Participation et inclusion des jeunes tunisien(ne)s à travers la création, l’accès à la culture et au sport au niveau local » ou MaghroumIN, la composante 2 de l’Union Européenne en Tunisie.