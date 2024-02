La direction générale de l’action culturelle DGAC et le Centre international de Tunis de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) organisent la compétition nationale de conception d’applications et d’additifs numériques du 5 au 07 février 2024 au Pôle de Créativité et d’Arts Numériques Al Fadhel Ben Achour, Makan à la Marsa.

Cette compétition informe le ministère des affaires culturelles s’inscrit dans le cadre du programme de réforme entrepris par le ministère en vue de promouvoir les programmes artistiques et culturels destinés aux jeunes à travers le développement de contenus et d’activités au sein des divers institutions publiques à vocation culturelle à travers l’usage des nouvelles technologies.

12 candidatures ont été retenues au terme des travaux de la commission chargée de la sélection des dossiers de candidatures.

Les 12 participations sélectionnées pour la demi-finale relèvent des maisons de culture de neuf gouvernorats (Kef, Sidi Bouzid, Sfax, Kairouan, Gabes, l’Ariana, Manouba, Sousse et Bizerte). Une équipe de spécialistes et d’experts sera chargée, dans le cadre d’ateliers, de l’accompagnement des porteurs de projets et de leur encadrement avant la finale pour choisir les trois premiers lauréats.