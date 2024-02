Un programme de coopération englobant divers domaines comme la culture, le social et la mobilité et s’étalant sur une période de six mois sera présenté à la commission mixte tuniso-russe, par l’Association d’amitié tuniso-russe, a annoncé le président de l’association, Fathi Achouch dans un entretien accordé à l’agence TAP.

Ce programme prévoit de promouvoir l’artisanat tunisien auprès des Russes, de fournir à la Tunisie des équipements médicaux et des ambulances et d’organiser des caravanes sanitaires. Il porte également, sur l’encouragement de la mobilité des Tunisiens vers la Russie, notamment, les étudiants et les moyens de les aider à obtenir la résidence permanente ou temporaire.

Achouch a fait savoir que la résidence temporaire permettra aux étudiants de bénéficier d’un visa tout au long de leur cursus universitaire, ce qui leur évite les formalités administratives relatives à son renouvellement chaque année.

Il a, dans ce contexte, fait remarquer que les demandes de résidence permanente en Russie formulées par les Tunisiens se sont inscrites en hausse, soulignant que ce statut, dont l’obtention est devenue récemment, possible a permis aux ressortissants tunisiens de monter des projets dans ce pays.

S’agissant de l’enseignement supérieur, le responsable a indiqué que son association a déjà formulé la demande auprès de l’ambassade russe en Tunisie, en vue d’augmenter le nombre d’étudiants tunisiens boursiers de 64 à 150 étudiants.

Achouch a indiqué que les sanctions économiques imposées à la Russie ont négativement, impacté les étudiants tunisiens poursuivant leurs études dans ce pays, en raison des restrictions touchant aux transferts bancaires.

Il a à ce propos affirmé que cette question sera abordée lors de la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-russe, à laquelle devrait prendre part le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur devrait à cette occasion, rencontrer les étudiants tunisiens pour débattre des moyens permettant de faciliter leurs transactions en rouble russe.

La commission débattra, également des relations touristiques entre les deux pays à la lumière de la baisse du nombre des touristes russes visitant la Tunisie, après avoir été de l’ordre de 26 mille touristes par an avant la pandémie du coronavirus.

En ce qui concerne le volet culturel, le président de l’association a souligné que des efforts sont déployés, en collaboration avec les universités russes, afin de mettre en place un centre culturel tunisien, notamment, dans les régions qui connaissent le plus grand nombre d’étudiants tunisiens comme Moscou, Saint Pétersbourg et Riazan. Pour ce responsable, la Russie demeure aujourd’hui ouverte à l’investissement en Tunisie, et ce, dans tous les secteurs.

Récemment créée, l’association d’Amitié tuniso-russe a pour objectifs de renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines économique, culturel, social, éducatif et de recherche scientifique, tout en impliquant la société civile.

Elle vise également, à mobiliser les financements nécessaires pour soutenir la présence tunisienne en Russie et la diaspora tunisienne dans ce pays, notamment les étudiants.

Le président de la République Kaies Saïed avait affirmé, lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, le 21 décembre 2023, la solidité des relations historiques entre la Russie et la Tunisie exprimant, la volonté de renforcer davantage les liens existants, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des céréales, de l’énergie, du tourisme, de la culture et de l’enseignement supérieur.

Il a en outre exprimé l’attachement de la Tunisie à renforcer ses échanges commerciaux avec la Russie en tirant profit de son emplacement stratégique.

Lors de sa visite en Tunisie, Lavrov a également rencontré le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, auquel il a réitéré le soutien de son pays aux efforts déployés par la Tunisie pour renforcer son économie et préserver sa stabilité, ainsi que sa disposition à consolider la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs prometteurs notamment l’agriculture, l’énergie, les TIC …

Evoquant les échanges commerciaux entre les deux pays, les deux parties ont souligné l’importance majeure que revêt la question de l’approvisionnement de la Tunisie en céréales, engrais et matières énergétiques. A ce titre le responsable russe a exprimé la disposition de son pays à livrer des quantités supplémentaires de céréales à la Tunisie pour couvrir ses besoins en la matière, face au déficit pluviométrique que connaît le pays.

Les deux responsables ont convenu de tenir la huitième session de la Commission mixte tuniso-russe, à Moscou, au premier trimestre de l’année 2024.