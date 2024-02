Le projet des “travaux du renouvellement des systèmes électriques et mécaniques du pont mobile de Bizerte”, réalisé par une société tunisienne spécialisée dans les travaux électriques, a été provisoirement approuvé, mercredi 31 janvier 2024, a annoncé jeudi dans un communiqué le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Le marché comprend un ensemble d’éléments liés aux travaux du renouvellement total du réseau électrique et des systèmes de contrôle automatique et mécanique du pont.

Les composants du marché comprennent également des travaux du renouvellement du système de protection contre les incendies, d’alarme et d’extinction automatique dans les locaux techniques, l’installation d’un système de surveillance à travers 16 caméras de surveillance pour tous les composants du pont outre l’installation d’un second générateur électrique pour la mobilité du pont.

Le marché concerne également la formation de l’équipe technique travaillant sur le pont mobile de Bizerte autour d’équipements modernes installés, du nouveau système de contrôle automatisé et du système de protection contre les incendies.

Le Ministère a rappelé que les travaux ont été lancés le 2 octobre 2023, et qu’ils se sont déroulés dans les délais contractuels estimés à 120 jours, avec une expertise tunisienne très efficace. Il a également fait référence à la société tunisienne en matière de respect des délais pour assurer une reprise d’activité du pont lors de la première phase du marché à la date du 2 décembre 2023, en moins de 60 jours.

La Tunisie a publié un appel d’offres international ouvert pour des essais approfondis et une étude de la réparation et de l’entretien de la structure ferrée et du système de la mobilité mécanique du pont de Bizerte au moment où un appel d’offres national a été émis pour des essais approfondis et une étude portant sur la réparation et l’entretien de la structure fixe du pont mobile de Bizerte.

Les données relatives aux appels d’offres susmentionnés ont été publiées par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le 25 janvier 2024.

La dernière date limite pour le dépôt de la candidature à l’appel d’offres national a été fixée au 14 mars 2024, tandis que la date limite pour l’acceptation des demandes de candidature à l’appel d’offre international expire le 6 mars 2024.

Le 19 novembre 2023, les équipes techniques et administratives en charge de la première phase du projet du renouvellement du système électromécanique du pont mobile de Bizerte ont réussi à réaliser les ascensions expérimentales du pont et à expérimenter le nouveau système installé.