La Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT) a annoncé lundi la participation de 117 pongistes représentant 21 pays au tournoi international des jeunes stars, prévue du 31 janvier en cours au 4 février prochain à la salle omnisport de Radès.

La FTTT a, également, fait savoir, lors d’une conférence de presse à Tunis, que ce tournoi sera suivi du championnat d’Afrique seniors de la discipline (5-7 février prochain) et du tournoi international des jeunes pongistes (23-26 février), dont les épreuves se tiendront dans la même salle.

Le vice-président de la FTTT, Faouzi Mallek, a dans une déclaration à la TAP, assuré que les trois tournois, notamment, ceux réservés aux jeunes joueurs, verront un niveau technique assez élevé, vu que les meilleurs pongistes au classement mondial seront en lice.

Et Mallek d’indiquer que les joueurs tunisiens se sont bien préparés aux différentes échéances en vue, à travers une série de stages à Aïn Draham et à Tunis, affirmant que ces tournois sont une occasion propice pour acquérir de l’expérience et améliorer le classement.

“Nos chances de podium sont grandes, surtout, lors du championnat d’Afrique qui constitue une étape préparatoire au tournoi qualificatif aux JO de Paris 2024”, a estimé le dirigeant.

De son côté, le conseiller technique de la FTTT, Jawher Ramoul a déclaré à la TAP que la fédération tunisienne de la discipline prévoit une bonne prestation des joueurs tunisiens lors des trois rendez-vous et compte, notamment, sur des pongistes tels que Wassim Essid, Youssef Abidi et Maram Zoghlami, Alaa Saidi, Moomen Sghaier, Adem Jemal, Mohamed Amine Daldoul, Fares Essid, Youssef Ben Miled et Mariem Brahmi.

S’agissant du tournoi seniors, le conseiller technique a fait savoir que la Tunisie sera représentée par quatre pongistes, à savoir; Michel Sobhi, Youssef Ben Attia, Wassim Essid et Khalil Sta.