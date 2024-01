Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est entretenu, lundi, à Alger, avec son homologue algérien Brahim Merad, à l’occasion de la première session de la commission mixte de développement et de promotion des zones frontalières tuniso-algériennes.

L’accent a été mis sur la solidité des relations entre les deux pays et leur histoire commune lors de cette entrevue organisée en présence de hauts responsables tunisiens et algériens.

Selon un communiqué du département, l’accent a été également mis sur la nécessité de travailler de concert pour la réalisation de projets de développement dans les gouvernorats situés sur les frontières et l’appui de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.

Le ministre de l’Intérieur participe à Alger à la première session de la commission mixte de développement et de promotion des zones frontalières tuniso-algériennes dont les travaux démarrent ce lundi et se poursuivent jusqu’à mardi, en présence des gouverneurs des régions frontalières tunisiennes et algériennes.

Kamel Feki a, à cette occasion, mis en avant le développement de la coopération bilatérale et la nécessité de la hisser au niveau des aspirations des deux pays et des deux peuples frères.