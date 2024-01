Les travaux de construction de la piscine municipale couverte à Siliana-sud (gouvernorat de Siliana) a atteint un taux d’avancement de 40%.

Le secrétaire général de la mairie de Siliana, Mekki Jebali a indiqué à l’Agence TAP, que l’exécution des travaux qui restent à effectuer devrait être rapide pour que le projet soit fin prêt en juillet

2024.

Il a fait savoir que ce projet, d’une valeur de 7,4 millions de dinars, est financé par le ministère de la jeunesse et des sports et est réalisé par le ministère de l’équipement, rappelant que le chantier entamé en octobre 2019 avait pris du retard à cause du COVID 19.