La cinquième édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) qui se tiendra du 3 au 10 février 2024 sera dédiée à une figure emblématique de l’art de la marionnette en Tunisie et dans le monde arabe feu Lassaâd Mehouachi qui s’est éteint le 8 septembre 2023.

Ayant rejoint en 1993, le Centre national d’art de la marionnette, l’artiste marionnettiste Lassaâd Mehouachi a mis en scène d’importantes œuvres théâtrales pour enfants et conçu une bonne collection de marionnettes. Il a contribué au développement de l’art de la marionnette en Tunisie et à la naissance d’une nouvelle génération d’artistes.

A son actif, de nombreuses pièces de théâtre à succès telles que ” Je suis Cendrillon “, ” Le costume ” et ” Les Dinosaures “. Ses créations sont primées dans différentes manifestations nationales et à l’étranger, notamment en Malaisie et en Egypte.

Sa dernière contribution a été dans ” Blackout “, une pièce de théâtre pour adultes, produite par le Centre national d’art de la marionnette, et mise en scène par Mounir Argui.

Les derniers préparatifs artistiques et logistiques pour célébrer le cinquième anniversaire de ce premier festival dédié à l’art de la marionnette en Tunisie ont été au centre d’une séance de travail présidée hier vendredi 19 janvier 2024 par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi en présence notamment de la directrice générale du Centre national des arts de la marionnette Monia Messaadi et des membres du comité directeur du festival qui, informe un communiqué du ministère, verra la participation de 17 pays arabes et européens et plus de 100 marionnettistes en provenance des différents coins du monde.

Dans le cadre de ces préparatifs, le Centre national d’Art de la Marionnette a accueilli la compagnie portugaise S.A.Marionetas pour une résidence artistique de 15 jours en amont du festival.

L’objectif de cette résidence a été d’animer un atelier collaboratif dédié à la conception de marionnettes géantes, inspirées des personnages historiques présents dans les spectacles de la compagnie portugaise.

Une fois achevées, ces marionnettes seront manipulables par plusieurs participants.

L’atelier s’est adressé aux marionnettistes, sculpteurs, et étudiants en arts plastiques et en arts dramatiques, sous la direction du maître marionnettiste portugais José Manuel Valbom Gil.

Cette résidence artistique offre l’occasion de fusionner l’expertise de S.A.Marionetas avec la créativité des participants pour donner vie à des marionnettes géantes.