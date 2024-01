Pour le compte du 2ème match du Groupe A, la Guinée équatorial à dominé la Guinée Bissau par 4-2 et en profite pour prendre la tête du Groupe avec 4 point suivi par le Nigéria qui a gagné son match face au pays organisateur la Côte d’ivoire par 1-0.

Le premier match du Groupe B entre l’Egypte et le Ghana a été extrêmement disputé, avec 4 buts marqués et un nul 2-2. L’Egypte se retrouve à la 2ème position avec seulement 2 points, Le Cap-Vert reste leader du groupe, en attendant son prochain match contre le Mozambique.

⌚ FULL-TIME!

4 goals divided equally as Egypt and Ghana share the points in an intense contest. 😮‍💨#TotalEnergiesAFCON2023 | #EGYGHA pic.twitter.com/JuyxkrdeEH

— CAF (@CAF_Online) January 18, 2024