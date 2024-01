Après les projections en salle au mois de décembre 2023, le festival My First Doc se poursuit dans une version numérique du 19 au 28 janvier 2024.

Les cinéphiles auront la possibilité de profiter gratuitement d’un accès libre aux 16 films documentaires de la 6ème édition du Festival et de découvrir des images, des sons, des regards documentaires de plusieurs pays notamment de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, de France, de Belgique, d’Italie, du Liban, d’Iran, des USA, du Canada, d’Afrique du Sud, et ce, en se connectant directement sur le site WWW.DOCUMEDTUNISIE.COM

Le festival Mon premier Film Documentaire est organisé par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne.