Selon les prévisions météorologiques de la Direction générale de la météorologie nationale, le temps sera partiellement nuageux sur tout le pays, avec un vent de secteur ouest, fort prés des côtes nord et sur le sud-est, avec localement des phénomènes de sable. Le vent sera faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée sur le nord et le golfe de Gabès, et agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 29 °C dans les régions Est et entre 19 et 23 °C ailleurs.

Conseils de sécurité

En raison du vent fort, la DGM recommande aux usagers de la mer et des côtes d’être prudents et de prendre les mesures de sécurité nécessaires. Elle invite également les automobilistes à faire attention en raison des risques de visibilité réduite.