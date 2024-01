Le Directeur Technique National de la fédération tunisienne des sports équestres a indiqué que le manque d’hippodromes et de chevaux spécialisés dans le saut d’obstacles a contribué à l’absence de l’équitation tunisienne des compétitions internationales et olympiques.

Il a indiqué dans une déclaration à l’agence TAP que la fédération tunisienne des sports équestres mise sur 6 cavaliers pour représenter la Tunisie aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 à l’épreuve du saut d’obstacles, à savoir Aymen Tsouri, résidant aux Etats-Unis, Wael Trabelsi, qui vit en Italie, et Salim Ouertani, qui vit en France, en plus du trio résidant en Tunisie Omar Trabelsi, Ghazi Ellouz et Sélim Mhiri.

Il a souligné que la Fédération tunisienne des sports équestres s’apprête à un certain nombre de rendez-vous comme la Coupe d’Afrique du saut d’obstacles en avril prochain en Algérie, dans les catégories cadets et juniors.

Aouina a par ailleurs rappelé que malgré les difficultés, le sport équestre tunisien a réussi quelques exploits aussi bien dans la discipline de l’endurance ou celle du saut d’obstacles, citant la quatrième place de la Tunisie aux Championnats du monde d’endurance 2021 aux Pays-Bas et 2023 en France, et les places honorables aux Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018 (7e) et d’Oran-2022 (6e) dans la discipline du saut d’obstacles.

Il a appelé à la nécessité d’encourager les sports équestres et de fournir les infrastructures nécessaires pour les pratiquer, notamment dans le domaine du saut d’obstacles, une discipline qui a ses spécificités techniques et qui nécessite la disponibilité de chevaux coûteux importés d’Europe pour pouvoir participer aux jeux olympiques.

Le Directeur technique national a souligné que la Fédération tunisienne des sports équestres compte aujourd’hui 2.000 licences et 42 associations affiliées.

Il est à noter que les activités de a fédération tunisienne des sports équestres se concentrent sur deux disciplines : le saut d’obstacles comme discipline olympique, et l’endurance comme discipline non olympique mais affiliée à la Fédération Equestre Internationale