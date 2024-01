En Tunisie, le temps sera ensoleillé et doux aujourd’hui. Les températures maximales varieront entre 18 et 23°C sur la majeure partie du pays, avec des valeurs un peu plus fraîches sur les hauteurs ouest.

Le ciel sera partiellement nuageux sur le nord et le centre, et les nuages seront plus passagers sur le sud. Le vent soufflera faible à modéré sur la plupart des régions, mais il sera relativement fort près des côtes et localement sur le sud.