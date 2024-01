L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, ” Beit al-Hikma ” organisera deux journées d’études autour du thème “L’alimentation dans le patrimoine arabe : Sources, méthodes et approches des textes” qui auront lieu les 4 et 5 janvier 2024.

Cet évènement sera organisé à l’initiative du département des Sciences humaines et sociales de ” Beït al-Hikma “. Les travaux débuteront à 9h du matin au siège de l’Académie à Carthage avec la participation d’experts dans divers domaines dont des académiciens tunisiens et étrangers.

Trois séances sont au programme dans lesquelles les intervenants aborderont des questions comme “L’alimentation dans deux livres d’histoire”, “Les Sources de l’Occident médiéval”, “Les outils méthodologiques pour l’étude de l’Alimentation das le monde islamique médieval”, “Anthologie de l’alimentation: Claude-Lévi Strauss et après” et “l’isotopie dégustative dans le discours réthorique et critique arabe ancien”.

Cinq tables rondes se référant à des sources diverses, religieuses, littéraires sont également au menu. Elles seront axées sur des questions comme “Les sources pour l’étude de l’Alimentation en Ifriqiya”, “Les livres de médecine”, “Les dons alimentaires dans Fatawa Al-Burzuli”, “Les livres de Hisba, source pour étudier l’alimentation”, “Les recettes de cuisine dans les sources arabes : études du discours procédural”, “Les discours alimentaires comme révélateurs de la construction de l’autorité dans le monde islamique médieval” et “Les végétariens religieux en Islam”.