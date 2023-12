“Le ministère des affaires sociales a entamé la réalisation de plusieurs programmes visant l’inclusion des catégories à revenu limité et des personnes handicapées”, a indiqué mardi le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi à Hammamet.

Ezzahi a souligné, dans une déclaration à la TAP en marge de la deuxième rencontre régionale (gouvernorats de Nabeul, Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba et Zaghouan) sur l’inclusion sociale et économique des personnes handicapée, qu’une ligne de financement de 10 millions de dinars a été consacrée aux programmes d’autonomisation économique destinés aux catégories vulnérables et démunis, en accordant aux bénéficiaires une subvention pouvant atteindre 50 mille dinars, en plus d’une enveloppe de 3 millions de dinars allouée aux programmes d’autonomisation économique des handicapés.

Il a précisé que le programme d’autonomisation économique, qui a démarré en 2022, a réalisé un taux de réussite de plus de 80% et permis aux catégories démunies de lancer leurs propres projets et de payer la cotisation sociale pour bénéficier de la couverture sociale.

Dans ce contexte, le ministre des affaires sociales a affirmé que les programmes de promotion sociale à travers le mécanisme d’autonomisation économique devra englober, en 2024, les personnes sans emploi et au chômage depuis une longue période, ajoutant que le ministère des affaires sociales a joué un rôle important dans l’accompagnement et l’information sur les avantages des sociétés communautaires.

Il a indiqué que cette rencontre régionale a pour objectif de faire connaitre la nouvelle stratégie de communication, qui est basée essentiellement sur la présentation à large échelle des programmes sociaux visant la promotion des catégories vulnérables et l’orientation et l’accompagnement des personnes sans emploi.