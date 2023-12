Le programme propose 16 documentaires qui vont animer les écrans de la salle Tahar Chériaa (Cinémathèque-Cité de la culture Chedly Klibi) à travers des films de plus de 10 pays (Algérie, Maroc, France, Belgique, Italie, Liban, Iran, Kurdistan, USA, Canada, Afrique du sud, Tunisie).

Le Festival, qui se tiendra également à Bizerte, Djerba et Gabes, présente une sélection de films récents, dont certains en avant-première mondiale, produits par des cinéastes indépendants. L’objectif de la sélection du festival n’a pas changé : montrer des œuvres et des documents qui portent un certain regard sur les conditions et les situations de vie dans nos sociétés actuelles et témoignent du monde.

Il convient également de noter dans cette sélection autour du thème “Le temps qui passe” un autre regard captivant porté sur la question des transformations de l’urbanisme et leurs impacts sur les habitants dans leurs vécus culturels et sociaux avec un film qui recueille des récits et raconte les particularités d’une vie de quartier et surtout d’une époque.

Et comme à chaque édition du festival, des points de vue documentaires proposent des thématiques liés aux changements climatiques et ses répercussions sur le monde rural et sur les modèles de productions agricoles avec l’invasion de nouvelles techniques d’exploitation menaçantes pour l’environnement.