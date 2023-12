La journée du vendredi 22 décembre 2023 sera marquée par des nuages passagers dans la plupart des régions de Tunisie. Ces nuages seront parfois plus denses au Nord-Ouest, où ils pourraient entraîner quelques pluies éparses.

Le vent soufflera fort du secteur ouest à très fort près des côtes. Il soufflera du secteur Nord et centre à relativement fort dans le reste des régions. La mer sera très agitée à houleuse au Nord et dans le golfe de Hammamet.

Les températures seront comprises entre 12 et 19 degrés Celsius dans les régions côtières, et entre 10 et 16 degrés Celsius dans les régions intérieures.