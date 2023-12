À Tunis, le ciel sera majoritairement couvert avec des averses intermittentes prévues. Les températures oscilleront entre 17 degrés Celsius et 11 degrés Celsius. Les vents, provenant du nord-est, souffleront à une vitesse d’environ 14 kilomètres par heure.

Dans la plupart des régions tunisiennes, le temps sera semblable, avec des averses intermittentes et des températures modérées. Les régions montagneuses du nord-ouest et du centre pourraient être touchées par des chutes de neige.

Les averses intermittentes persisteront jusqu’à jeudi, avec un risque d’orages localisés dans certaines zones. Les températures resteront relativement douces, variant entre 15 et 20 degrés. On prévoit également des chutes de neige possibles dans les régions montagneuses du nord-ouest et du centre.