Des parlementaires ont appelé, jeudi, à hâter l’amendement de la Loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, lors d’une séance de travail, tenue à l’Assemblée des représentants du peuple, en présence de la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui et des députés membres de Commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement.

La ministre a, elle aussi, souligné l’importance d’accélérer l’amendement de cette loi afin d’impliquer davantage le secteur privé dans la collecte, l’enlèvement, le traitement et la valorisation des déchets.

Elle a, en outre, fait savoir que les municipalités ont engagé une approche de tri sélectif des déchets à la source, dans le cadre de la mise en application de la stratégie nationale de transition écologique.

De leur part, les députés présents ont été unanimes à souligner la nécessité d’accélérer l’amendement de cette loi pour créer de nouvelles ressources au profit de l’Etat et favoriser la production d’énergie alternative dans le cadre de l’économie circulaire.