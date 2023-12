La ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a procédé mardi à la signature du paraphe des registres d’inventaire des manuscrits et parchemins au Laboratoire national pour la sauvegarde et la restauration des manuscrits de Raqqada créé en 1994 à Kairouan.

Les éléments culturels inventoriés sont constitués de 44 000 pièces appartenant aux collections coraniques écrites sur parchemin ou cuir, de 16 000 manuscrits de la Bibliothèque Scientifique I, rédigés sur parchemin par des érudits musulmans (jurisprudence, poésie et littérature etc), et de 15 000 manuscrits de la Bibliothèque Scientifique II écrits sur papyrus et datant de la période d’apparition de la fabrication du papier.

Selon un communiqué de presse du ministère, les manuscrits papier de la bibliothèque scientifique, qui sont représentés sous forme de manuscrits sur papyrus, sont constitués de livres de la bibliothèque de la grande mosquée, qui compte 1 267 livres (Corans, livres scientifiques, livres astronomiques), des livres de la bibliothèque de zaouia Al-Gharyaniya, qui compte 269 livres (Corans, livres scientifiques, livres de jurisprudence) ainsi que des livres de la bibliothèque Zawiya Al-Sahabiyya, qui compte 264 livres (Corans, ouvrages scientifiques, ouvrages de jurisprudence).

A cette occasion, la ministre a tenu à souligner que cette opération pilote de grande envergure menée pour la première fois avec le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, s’inscrit dans le cadre de la consécration de l’année 2024 année de l’inventaire de tous les biens culturels dans tous les secteurs.

Entamée au mois d’août dernier, cette opération inédite réalisée pour la première fois de cette manière scientifique et en coopération avec le Ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières consiste à réviser les précédents processus d’inventaires de manuscrits et de parchemins, à préparer de nouveaux documents et à assurer leur numérisation; C’est également l’occasion de connaître de plus près et avec exactitude l’état de ces manuscrits et d’identifier les zones d’intervention sur ceux-ci à travers la restauration, avant de les placer dans les réserves de l ‘Institut national du patrimoine (INP Tunis).

De son côté, le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Kairouan Mokhtar Ben Halima a dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP indiqué que l’inventaire qui a été effectué par une équipe regroupant des représentants des deux ministères sera inscrit dans les registres des domaines de l’Etat dans une première dans l’histoire de la Tunisie.