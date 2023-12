La Tunisie a lancé “la route du patrimoine mondial de l’UNESCO”, financée par l’Union Européenne, dans le but de valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel et de préserver le patrimoine matériel et immatériel à travers le développement de nouveaux circuits touristiques.

Ont participé à la cérémonie du lancement de cette initiative, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine, l’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, et l’ambassadeur de l’Allemagne à Tunis, Peter Prügel.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme ” la Tunisie, notre destination” financé par l’Union Européenne et le ministère allemand du Développement et de la Coopération internationale dans le cadre du projet de ” la promotion tourisme durable ” réalisé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Belhassine a souligné la portée du projet dans le développement du secteur du tourisme et la diversification du produit, qui représente l’un des piliers de la Stratégie nationale de développement du tourisme à l’horizon 2035, tout en mettant en relief l’importance du consentement des efforts pour renforcer la compétitivité de la destination tunisienne sur les marchés mondiaux afin d’attirer les touristes.

Le Ministre a estimé que ce projet, à l’instar de la route “des films cinématographiques mondiaux”, ” la route culinaire” et “la route des excursions “, permettrait également de redynamiser l’activité économique dans diverses régions et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes afin de préserver la continuité de la saison touristique tout au long de l’année.

Il a évoqué la mise en œuvre d’un programme promotionnel basé sur la numérisation pour faire connaître le projet à travers une plate-forme qui inclut des itinéraires touristiques pour les propriétaires d’agences de voyages, les guides touristiques, les hôteliers et les établissements touristiques en raison de l’importance de leur rôle dans la promotion de ces itinéraires.