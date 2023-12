Une équipe de travail composée de plusieurs cadres du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors ont organisé mardi une journée de sensibilisation consacrée à la présentation du programme national de l’entreprenariat féminin et l’investissement “Rayedet” dans le gouvernorat du Kef, en particulier dans les délégations d’El Ksour et de Jerissa, selon un communiqué publié par le ministère de la femme.

Cette journée de sensibilisation a pour objectif de faire connaitre à un plus grand nombre de femmes et de filles souhaitant lancer des micro et petits projets des divers avantages et incitations prévus dans le cadre de ce programme et l’appui aux initiatives féminines dans cette région.

Plus de 70 femmes et filles originaires des deux délégations de Ksour et Jérissa ont pris part à cette journée de sensibilisation. cette campagne a permis d’inscrire 38 femmes et filles à la plateforme Rayedet et l’accompagnement des femmes souhaitant lancer leur propres projets.

A noter que les journées de sensibilisation ont démarré la semaine dernière dans plusieurs délégations du gouvernorat de Siliana et sera généralisée au fur et à mesure dans les autres gouvernorats qui ont connu un faible taux d’affluence à ce programme.