Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur chargé de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé au ministère japonais des Affaires étrangères, Akira Sugiyama, qui conduit la délégation de son pays à la troisième session du dialogue sécuritaire entre la Tunisie et le Japon.

A cette occasion, le ministre a fait part de la volonté de la Tunisie de renforcer et la coopération bilatérale et l’orienter vers des domaines prioritaires pour les deux pays, dont la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Pour ce faire, Nabil Ammar a souligné la nécessité d’amorcer un dialogue qui s’attaque aux causes profondes et véritables des actes de terroristes pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau.

Pour sa part, le chef de la délégation japonaise s’est félicité du niveau de coopération entre la Tunisie et le Japon, réitérant la disposition du gouvernement japonais à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans le domaine sécuritaire.

Les travaux de la 3ème session du dialogue sécuritaire entre la Tunisie et le Japon se déroulent mardi, à Tunis.